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Сегодня, 21:23

«Бавария» в первом матче под руководством Тухеля обыграла «Боруссию»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Бавария» — «Боруссию» Д — 4:1.
Фото Global Look Press

«Бавария» обыграла дортмундскую «Боруссию» в матче 26-го тура чемпионата Германии — 4:2. Встреча прошла на стадионе «Альянц Арена».

Голами в первом тайме отметились голкипер дортмундского клуба Грегор Кобель, забивший в свои ворота, и игрок «Баварии» Томас Мюллер, оформивший дубль.

Во втором тайме за мюнхенцев забил Кингсли Коман, а за «Боруссию» Эмре Джан с пенальти и Доньелл Мален.

Это первая игра «Баварии» под руководством нового главного тренера Томаса Тухеля. Команда набрала 55 очков и поднялась на первое место в бундеслиге.

«Боруссия» с 53 очками опустилась на вторую строчку.

Германия. Бундеслига 1. 26-й тур
01 апр, 19:30. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
4:2
Боруссия Д

Кингсли Коман
Томас Мюллер
Футбол
ФК Бавария
ФК Боруссия (Дортмунд)
Томас Тухель
9
0
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«Бавария» после первого тайма с разгромным счетом обыгрывает «Боруссию»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 26 16 7 3 76-29 55
2
 Боруссия Д 26 17 2 7 57-35 53
3
 Унион Б 26 15 6 5 41-28 51
4
 Фрайбург 26 13 8 5 39-35 47
5
 РБ Лейпциг 26 13 6 7 49-33 45
6
 Айнтрахт Ф 26 11 8 7 47-37 41
7
 Байер 26 12 4 10 48-40 40
8
 Майнц 26 11 7 8 43-36 40
9
 Вольфсбург 26 10 9 7 46-34 39
10
 Боруссия М 25 8 7 10 40-44 31
11
 Вердер 25 9 4 12 39-48 31
12
 Аугсбург 26 8 5 13 34-47 29
13
 Кельн 25 6 9 10 33-44 27
14
 Бохум 26 8 2 16 28-57 26
15
 Хоффенхайм 25 6 4 15 33-45 22
16
 Герта 26 5 7 14 31-49 22
17
 Шальке 26 4 9 13 21-48 21
18
 Штутгарт 26 4 8 14 29-45 20
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31.03 21:30
Айнтрахт Ф – Бохум
 1 : 1
1.04 16:30
Фрайбург – Герта
 1 : 1
1.04 16:30
РБ Лейпциг – Майнц
 0 : 3
1.04 16:30
Шальке – Байер
 0 : 3
1.04 16:30
Унион Б – Штутгарт
 3 : 0
1.04 16:30
Вольфсбург – Аугсбург
 2 : 2
1.04 19:30
Бавария – Боруссия Д
 4 : 2
2.04 16:30
Кельн – Боруссия М
 - : -
2.04 18:30
Вердер – Хоффенхайм
 - : -
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Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

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Винченцо Грифо

Фрайбург

 13
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
П
Рафаэл Геррейру

Рафаэл Геррейру

Боруссия Д

 10
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 10
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 8
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 21 1 6
Эрмедин Демирович

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Аугсбург

 24 1 5
Дайот Упамекано

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