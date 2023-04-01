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Сегодня, 19:47

«Бавария» — «Боруссия»: вратарь Кобель пропустил с чужой половины поля

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Грегор Кобель.
Фото Кадр трансляции matchtv.ru

Защитник «Баварии» Дайот Упамекано забил гол в ворота дортмундской «Боруссии» на 13-й минуте матча 26-го тура чемпионата Германии.

24-летний фрацузский футболист поразил ворота «шмелей» ударом со своей половины поля. Голкипер «Боруссии» Грегор Кобель промахнулся ногой по мячу, когда ходил выбить его.

На 18-й и 23-й минутах полузащитник мюнхенцев Томас Мюллер оформил дубль.

Матч «Бавария» — «Боруссия» проходит в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена».

Германия. Бундеслига 1. 26-й тур
01 апр, 19:30. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
Боруссия Д
Футбол
ФК Бавария
ФК Боруссия (Дортмунд)
1
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«Унион» разгромил «Штутгарт» в матче бундеслиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Боруссия Д 25 17 2 6 55-31 53
2
 Бавария 25 15 7 3 72-27 52
3
 Унион Б 26 15 6 5 41-28 51
4
 Фрайбург 26 13 8 5 39-35 47
5
 РБ Лейпциг 26 13 6 7 49-33 45
6
 Айнтрахт Ф 26 11 8 7 47-37 41
7
 Байер 26 12 4 10 48-40 40
8
 Майнц 26 11 7 8 43-36 40
9
 Вольфсбург 26 10 9 7 46-34 39
10
 Боруссия М 25 8 7 10 40-44 31
11
 Вердер 25 9 4 12 39-48 31
12
 Аугсбург 26 8 5 13 34-47 29
13
 Кельн 25 6 9 10 33-44 27
14
 Бохум 26 8 2 16 28-57 26
15
 Хоффенхайм 25 6 4 15 33-45 22
16
 Герта 26 5 7 14 31-49 22
17
 Шальке 26 4 9 13 21-48 21
18
 Штутгарт 26 4 8 14 29-45 20
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Айнтрахт Ф – Бохум
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1.04 16:30
Фрайбург – Герта
 1 : 1
1.04 16:30
РБ Лейпциг – Майнц
 0 : 3
1.04 16:30
Шальке – Байер
 0 : 3
1.04 16:30
Унион Б – Штутгарт
 3 : 0
1.04 16:30
Вольфсбург – Аугсбург
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Бавария – Боруссия Д
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Кельн – Боруссия М
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Винченцо Грифо

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Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 10
Рафаэл Геррейру

Рафаэл Геррейру

Боруссия Д

 9
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 8
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 21 1 6
Эрмедин Демирович

Эрмедин Демирович

Аугсбург

 24 1 5
Диогу Лейте

Диогу Лейте

Унион Б

 22 1 4
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