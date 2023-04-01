«Бавария» — «Боруссия»: вратарь Кобель пропустил с чужой половины поля

Защитник «Баварии» Дайот Упамекано забил гол в ворота дортмундской «Боруссии» на 13-й минуте матча 26-го тура чемпионата Германии.

24-летний фрацузский футболист поразил ворота «шмелей» ударом со своей половины поля. Голкипер «Боруссии» Грегор Кобель промахнулся ногой по мячу, когда ходил выбить его.

На 18-й и 23-й минутах полузащитник мюнхенцев Томас Мюллер оформил дубль.

Матч «Бавария» — «Боруссия» проходит в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена».