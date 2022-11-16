«Бавария» планирует назначить Франка Рибери послом клуба

Экс-игрок сборной Франции и «Баварии» Франк Рибери может стать послом немецкого клуба, информирует Sport Bild.

По данным издания, переговоры уже ведутся по этому вопросу. Рибери готов присоединиться к бывшим футболистом «Баварии», таким как Джоване Элбер и Клаудио Писарро, у которых похожие задачи.

Рибери выступал в «Баварии» с 2007 по 2019 год. Вместе с командой он выиграл 24 трофея. В октябре 2022 года он сообщил о завершении карьеры.