Фарке не заинтересован в трансфере Сперцяна в «Боруссию» из Менхенгладбаха

Главный тренер «Боруссии» Менхенгладбах Даниэль Фарке не заинтересован в подписании полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

«Фарке не интересует Эдуард Сперцян. Это все слухи, не имеющие под собой никакого основания», — приводит слова источника «РБ Спорт».

Ранее СМИ сообщали, что «Боруссия» из Менхенгладбаха и «Вольфсбург» вели переговоры с «Краснодаром» по Сперцяну.

В 15 матчах текущего сезона РПЛ 22-летний футболист забил 9 голов и сделал 5 ассистов.

Портал Transfermarkt оценивает Сперцяна в 9 миллионов евро. Его контракт с российской командой рассчитан до лета 2026 года.