Шупо-Мотинг готов подписать новый контракт с «Баварией» при условии повышения зарпалты

Нападающий «Баварии» Эрик-Максим Шупо-Мотинг готов подписать новый контракт с клубом при условии повышения зарплаты, сообщает Bild.

Текущее соглашение Шупо-Мотинга с «Баварией» действует до конца сезона. Зарплата игрока составляет 3,5 миллиона евро в год.

Ранее сообщалось, что мюнхенцы предложат игроку контракт, по которому он сможет зарабатывать около 5 миллионов евро в год с учетом бонусов.

В текущем сезоне камерунский форвард провел за «Баварию» 16 матчей, забил 11 голов и отдал 3 результативные передачи.