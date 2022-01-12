«Бавария» объявила о продлении контракта с Команом
Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман продлил контракт с мюнхенским клубом.
Как сообщает официальный сайт клуба, новый контракт с 25-летним французом рассчитан до 2027 года.
В нынешнем сезоне полузащитник забил пять мячей и отдал две результативные передачи в 17 матчах за «Баварию».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|18
|14
|1
|3
|57-18
|43
|
2
|Боруссия Д
|18
|12
|1
|5
|44-28
|37
|
3
|Байер
|18
|8
|5
|5
|42-30
|29
|
4
|Фрайбург
|18
|8
|6
|4
|30-18
|30
|
5
|Хоффенхайм
|18
|9
|4
|5
|38-27
|31
|
6
|РБ Лейпциг
|18
|7
|4
|7
|34-23
|25
|
7
|Майнц
|18
|7
|3
|8
|26-21
|24
|
8
|Кельн
|18
|7
|7
|4
|30-28
|28
|
9
|Айнтрахт Ф
|18
|7
|6
|5
|29-27
|27
|
10
|Унион Б
|18
|7
|7
|4
|25-23
|28
|
11
|Арминия
|18
|3
|8
|7
|16-24
|17
|
12
|Боруссия М
|18
|6
|4
|8
|24-33
|22
|
13
|Штутгарт
|18
|4
|6
|8
|22-31
|18
|
14
|Бохум
|18
|7
|2
|9
|17-26
|23
|
15
|Аугсбург
|18
|4
|6
|8
|18-29
|18
|
16
|Вольфсбург
|18
|6
|2
|10
|17-30
|20
|
17
|Герта
|18
|6
|3
|9
|21-38
|21
|
18
|Гр. Фюрт
|18
|1
|3
|14
|13-49
|6
Результаты / календарь
1 тур
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|14.01
|22:30
|
Боруссия Д – Фрайбург
|- : -
|15.01
|17:30
|
Вольфсбург – Герта
|- : -
|15.01
|17:30
|
Кельн – Бавария
|- : -
|15.01
|17:30
|
Майнц – Бохум
|- : -
|15.01
|17:30
|
Унион Б – Хоффенхайм
|- : -
|15.01
|17:30
|
Штутгарт – РБ Лейпциг
|- : -
|15.01
|20:30
|
Боруссия М – Байер
|- : -
|16.01
|17:30
|
Аугсбург – Айнтрахт Ф
|- : -
|16.01
|19:30
|
Арминия – Гр. Фюрт
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|20
|
|
Патрик Шик
Байер
|17
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|13
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|11
|
|
Флориан Вирц
Байер
|8
|
|
Андрей Крамарич
Хоффенхайм
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|15
|1
|1
|
|
Александр Хак
Майнц
|15
|1
|4
|
|
Роберт Андрих
Байер
|14
|1
|3
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