«Бавария» объявила о продлении контракта с Команом

Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман продлил контракт с мюнхенским клубом.

Как сообщает официальный сайт клуба, новый контракт с 25-летним французом рассчитан до 2027 года.

В нынешнем сезоне полузащитник забил пять мячей и отдал две результативные передачи в 17 матчах за «Баварию».