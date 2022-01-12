Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 14:44

Нойер, Дэвис и еще четверо футболистов «Баварии» вернулись к тренировкам после изоляции из-за коронавируса

Иван Торопцев
Корреспондент
Шесть футболистов «Баварии» вернулись к тренировкам после изоляции из-за положительных тестов на коронавирус.

Шесть футболистов «Баварии» вернулись к тренировкам после изоляции из-за положительных тестов на коронавирус, сообщает пресс-служба мюнхенцев.

Тренировки возобновили вратарь Мануэль Нойер, защитники Дайот Упамекано, Альфонсо Дэвис, Омар Ричардс и Танги Ньянзу, а также нападающий Лерой Сане. Упамекано, Дэвис, Ньянзу и Сане тренировались по индивидуальной программе.

«Бавария» лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии с 43 очками в 18 матчах. Следующий матч мюнхенцы проведут 15 января против «Кельна», начало — в 17.30 (мск).

Лерой Сане
Мануэль Нойер
Футбол
Коронавирус
ФК Бавария
0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Как сохранить молодость при помощи спорта?
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Коман продлит контракт с «Баварией»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 18 14 1 3 57-18 43
2
 Боруссия Д 18 12 1 5 44-28 37
3
 Байер 18 8 5 5 42-30 29
4
 Фрайбург 18 8 6 4 30-18 30
5
 Хоффенхайм 18 9 4 5 38-27 31
6
 РБ Лейпциг 18 7 4 7 34-23 25
7
 Майнц 18 7 3 8 26-21 24
8
 Кельн 18 7 7 4 30-28 28
9
 Айнтрахт Ф 18 7 6 5 29-27 27
10
 Унион Б 18 7 7 4 25-23 28
11
 Арминия 18 3 8 7 16-24 17
12
 Боруссия М 18 6 4 8 24-33 22
13
 Штутгарт 18 4 6 8 22-31 18
14
 Бохум 18 7 2 9 17-26 23
15
 Аугсбург 18 4 6 8 18-29 18
16
 Вольфсбург 18 6 2 10 17-30 20
17
 Герта 18 6 3 9 21-38 21
18
 Гр. Фюрт 18 1 3 14 13-49 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
14.01 22:30
Боруссия Д – Фрайбург
 - : -
15.01 17:30
Вольфсбург – Герта
 - : -
15.01 17:30
Кельн – Бавария
 - : -
15.01 17:30
Майнц – Бохум
 - : -
15.01 17:30
Унион Б – Хоффенхайм
 - : -
15.01 17:30
Штутгарт – РБ Лейпциг
 - : -
15.01 20:30
Боруссия М – Байер
 - : -
16.01 17:30
Аугсбург – Айнтрахт Ф
 - : -
16.01 19:30
Арминия – Гр. Фюрт
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 20
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 17
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 13
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 11
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 8
Андрей Крамарич

Андрей Крамарич

Хоффенхайм

 7
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 15 1 1
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 15 1 4
Роберт Андрих

Роберт Андрих

Байер

 14 1 3
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости