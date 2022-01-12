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12 января, 23:52

«У нас еще много больших целей». Коман прокомментировал продление контракта с «Баварией»

Екатерина Савостина
Корреспондент

Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман поделился эмоциями после продления контракта с клубом.

«Счастлив, потому что «Бавария» — один из лучших клубов мира, и я знаю, что у нас еще много больших целей. Ощущение, что у нас одна большая семья. Здесь все идеально.

Мои лучшие годы как футболиста еще впереди, и я рад, что проведу их в «Баварии». Моя самая большая цель — снова выиграть Лигу чемпионов", — приводит слова Комана пресс-служба «Баварии».

25-летний француз продлил контракт с «Баварией» до 30 июня 2027 года. В текущем сезоне он провел 17 матчей за команду во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.

Источник: https://fcbayern.com/en/news/2022/01/kingsley-coman-extends-contract-with-bayern-until-2027
Кингсли Коман
ФК Бавария
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«Бавария» объявила о продлении контракта с Команом
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И В Н П +/- О
1
 Бавария 18 14 1 3 57-18 43
2
 Боруссия Д 18 12 1 5 44-28 37
3
 Байер 18 8 5 5 42-30 29
4
 Фрайбург 18 8 6 4 30-18 30
5
 Хоффенхайм 18 9 4 5 38-27 31
6
 РБ Лейпциг 18 7 4 7 34-23 25
7
 Майнц 18 7 3 8 26-21 24
8
 Кельн 18 7 7 4 30-28 28
9
 Айнтрахт Ф 18 7 6 5 29-27 27
10
 Унион Б 18 7 7 4 25-23 28
11
 Арминия 18 3 8 7 16-24 17
12
 Боруссия М 18 6 4 8 24-33 22
13
 Штутгарт 18 4 6 8 22-31 18
14
 Бохум 18 7 2 9 17-26 23
15
 Аугсбург 18 4 6 8 18-29 18
16
 Вольфсбург 18 6 2 10 17-30 20
17
 Герта 18 6 3 9 21-38 21
18
 Гр. Фюрт 18 1 3 14 13-49 6
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
14.01 22:30
Боруссия Д – Фрайбург
 - : -
15.01 17:30
Вольфсбург – Герта
 - : -
15.01 17:30
Кельн – Бавария
 - : -
15.01 17:30
Майнц – Бохум
 - : -
15.01 17:30
Унион Б – Хоффенхайм
 - : -
15.01 17:30
Штутгарт – РБ Лейпциг
 - : -
15.01 20:30
Боруссия М – Байер
 - : -
16.01 17:30
Аугсбург – Айнтрахт Ф
 - : -
16.01 19:30
Арминия – Гр. Фюрт
 - : -
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 20
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 17
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 13
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 11
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 8
Андрей Крамарич

Андрей Крамарич

Хоффенхайм

 7
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 15 1 1
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 15 1 4
Роберт Андрих

Роберт Андрих

Байер

 14 1 3
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