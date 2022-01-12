«У нас еще много больших целей». Коман прокомментировал продление контракта с «Баварией»

Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман поделился эмоциями после продления контракта с клубом.

«Счастлив, потому что «Бавария» — один из лучших клубов мира, и я знаю, что у нас еще много больших целей. Ощущение, что у нас одна большая семья. Здесь все идеально.

Мои лучшие годы как футболиста еще впереди, и я рад, что проведу их в «Баварии». Моя самая большая цель — снова выиграть Лигу чемпионов", — приводит слова Комана пресс-служба «Баварии».

25-летний француз продлил контракт с «Баварией» до 30 июня 2027 года. В текущем сезоне он провел 17 матчей за команду во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.