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Сегодня, 09:26

«Бавария» не продаст Упамекано летом

Карен Саркисян
Корреспондент
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Защитник «Баварии» Дайо Упамекано продолжит выступать в мюнхенском клубе, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в Twitter.

По информации источника, «Бавария» исключает продажу 23-летнего француза в летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что интерес к защитнику проявляет «Челси».

В прошедшем сезоне Упамекано забил один мяч и отдал шесть результативных передач в 38 матчах за мюнхценцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Источник: https://twitter.com/Plettigoal/status/1546529246427975683
Футбол
ФК Бавария
ФК Челси
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