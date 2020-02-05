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Новости   //    Футбол   //    Германия

«Бавария» не намерена продавать Комана

15:22
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«Бавария» ни при каких обстоятельствах не намерена расставаться с полузащитником Кингсли Команом, сообщают немецкие СМИ.

По информации Sport1, клуб рассчитывает на игрока в долгосрочной перспективе и не хочет продавать его. Слухи о возможном уходе появились после того, как француз стал клиентом британского агентства Colossal Sports Management, с которым работают, в частности, Рахим Стерлинг и Алекс Окслейд-Чемберлен.

23-летний футболист в текущем сезоне провел 20 матчей за «Баварию» во всех турнирах и забил четыре мяча при пяти голевых передачах.

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