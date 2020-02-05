«Бавария» не намерена продавать Комана

«Бавария» ни при каких обстоятельствах не намерена расставаться с полузащитником Кингсли Команом, сообщают немецкие СМИ.

По информации Sport1, клуб рассчитывает на игрока в долгосрочной перспективе и не хочет продавать его. Слухи о возможном уходе появились после того, как француз стал клиентом британского агентства Colossal Sports Management, с которым работают, в частности, Рахим Стерлинг и Алекс Окслейд-Чемберлен.

23-летний футболист в текущем сезоне провел 20 матчей за «Баварию» во всех турнирах и забил четыре мяча при пяти голевых передачах.