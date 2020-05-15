«Бавария» не будет выкупать Перишича у «Интера» за 20 миллионов евро

«Бавария» решила не использовать опцию выкупа полузащитника Ивана Перишича, права на которого принадлежат «Интеру». Мюнхенский клуб счел сумму в 20 миллионов евро за 31-летнего хорвата завышенной, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

«Бавария» могла выкупить Перишича до 15 мая, но в итоге отказалась. При этом есть вероятность, что немецкий клуб возобновит переговоры с «Интером» и попытается сбить цену.

В сезоне-2019/20 Перишич провел за «Баварию» 22 матча, на его счету 5 голов и 8 результативных передач.

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