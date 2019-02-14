"Бавария" не будет подписывать Рабьо из-за высоких финансовых запросов с его стороны

"Бавария" отказалась от приглашения Адриена Рабьо, так как сторона футболиста просит для него слишком большую зарплату, сообщает Kicker.

Именно это стало основной причиной отказа немецкого клуба от услуг 23-летнего француза. Похожая история случилась в январе с "Барселоной", когда стороны не сошлись в сумме подъемных для футболиста за подписание контракта.

Также Рабьо интересуются "Ливерпуль", "Тоттенхэм Хотспур", "Манчестер Юнайтед" и "Челси". Контракт игрока с "ПСЖ" заканчивается летом 2019 года. Полузащитник отказался подписывать новое соглашение со своим родным клубом, из-за чего был сослан во вторую команду.

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