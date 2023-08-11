Хавбек «Лейпцига» Ольмо оценил переход Гвардиола в «Манчестер Сити»

Полузащитник «Лейпцига» Дани Ольмо рассказал, что думает об уходе защитника Йошко Гвардиола в «Манчестер Сити».

«Конечно, я очень скучаю по нему. Я был очень близок с Йошко. Могу пожелать ему всего наилучшего. Гвардиол — игрок мирового уровня, для меня в этом нет никаких сомнений. Он достиг сильного прогресса», — сказал Ольмо Sky Sports.

Хорват подписал с «горожанами» контракт на пять лет.

Защитник выступал за «Лейпциг» с 2021 года. 21-летний хавбек забил 5 мячей и отдал 3 голевые передачи в 87 матчах за немецкий клуб. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 75 миллионов евро.