«Бавария» крупно обыграла «Айнтрахт» и оторвалась от «Боруссии» на 4 очка

«Бавария» крупно обыграла «Айнтрахт» в матче 27-го тура чемпионата Германии — 5:2.

В составе победителей по голу забили Леон Горецка, Томас Мюллер, Роберт Левандовски и Альфонсо Дэвис, а также защитник франкфуртцев Мартин Хинтереггер оформил автогол. При этом Хинтереггер оформил дубль на счет своей команды.

«Бавария» набрала 61 балл и оторвалась от дортмундской «Боруссии» в таблице Бундеслиги на 4 очка. «Айнтрахт» потерпел пятое поражение подряд.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

27-й тур

«Бавария» — «Айнтрахт Ф» — 5:2 (2:0)

Голы: Горецка, 17 (1:0). Мюллер, 41 (2:0). Левандовски, 46 (3:0). Хинтереггер, 52 (3:1). Хинтереггер, 55 (3:2). Дэйвис, 61 (4:2). Хинтереггер, 74 — в свои ворота (5:2).

«Бавария»: Нойер, Боатенг (Эрнандез, 73), Алаба, Павар, Киммих (Кюизанс, 86), Мюллер, Перишич (Гнабри, 64), Коман (Зиркзе, 85), Горецка, Дэйвис, Левандовски.

«Айнтрахт Ф»: Трапп, Хинтереггер, Да Коста (Дурм, 76), Туре, Н`Дика (Чэндлер, 46), Фернандеш, Ильзанкер, Роде (Соу, 71), Костич, Гачинович (Камада, 71), Андре Силва (Дост, 76).

Предупреждение: Хинтереггер, 35.

Судья: Фриц.

23 мая. Мюнхен. Стадион «Алльянц Арена».