«Бавария» интересуется форвардом «Аякса» Алле

«Бавария» интересуется нападающим «Аякса» Себастьяном Алле, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.

По информации источника, представители мюнхенского клуба уже контактировали с представителями 27-летнего ивуарийца.

В сезоне-2021/22 Алле забил 33 гола и отдал 9 результативных передач в 39 матчах за «Аякс». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что на футболиста также претендует дортмундская «Боруссия».