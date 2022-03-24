Форвард «Аякса» Алле в списке кандидатов на замену Холанну в «Боруссии»

Нападающий «Аякса» Себастьян Алле входит в список потенциальных кандидатов на замену Эрлингу Холанну в дортмундской «Боруссии».

Как сообщает Sport Bild, Холанн покинет немецкий клуб летом на фоне интереса со стороны «Барселоны», «Реала», «Манчестер Сити» и «ПСЖ». В связи с этим «Боруссия» может обратиться к 27-летнему Алле.

Также рассматриваются кандидатуры Адама Гложека из пражской «Спарты» и Патрика Шика из леверкузенского «Байера».

В сезоне-2021/22 Алле провел 35 матчей за «Аякс» во всех турнирах, на его счету 33 гола и девять результативных передач. Контракт рассчитан до 30 июня 2025 года.