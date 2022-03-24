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24 марта, 23:34

Форвард «Аякса» Алле в списке кандидатов на замену Холанну в «Боруссии»

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Нападающий «Аякса» Себастьян Алле входит в список потенциальных кандидатов на замену Эрлингу Холанну в дортмундской «Боруссии».

Как сообщает Sport Bild, Холанн покинет немецкий клуб летом на фоне интереса со стороны «Барселоны», «Реала», «Манчестер Сити» и «ПСЖ». В связи с этим «Боруссия» может обратиться к 27-летнему Алле.

Также рассматриваются кандидатуры Адама Гложека из пражской «Спарты» и Патрика Шика из леверкузенского «Байера».

В сезоне-2021/22 Алле провел 35 матчей за «Аякс» во всех турнирах, на его счету 33 гола и девять результативных передач. Контракт рассчитан до 30 июня 2025 года.

Источник: https://www.bild.de/bild-plus/sport/fussball/fussball/bvb-haalands-nachfolger-liste-dortmunds-geheime-schatten-stuermer-79535656,view=conversionToLogin.bild.html
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Аякс
ФК Боруссия (Дортмунд)
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Бавария 27 20 3 4 81-28 63
2
 Боруссия Д 27 18 3 6 67-38 57
3
 РБ Лейпциг 27 13 6 8 57-30 45
4
 Байер 27 14 6 7 66-41 48
5
 Фрайбург 27 12 9 6 43-29 45
6
 Хоффенхайм 27 13 5 9 49-40 44
7
 Майнц 26 11 4 11 39-30 37
8
 Айнтрахт Ф 27 10 8 9 39-38 38
9
 Кельн 27 10 10 7 38-40 40
10
 Унион Б 27 10 8 9 33-38 38
11
 Бохум 27 9 5 13 28-39 32
12
 Боруссия М 27 9 6 12 38-51 33
13
 Вольфсбург 27 9 4 14 29-42 31
14
 Штутгарт 27 6 8 13 35-50 26
15
 Аугсбург 26 6 8 12 29-44 26
16
 Арминия 27 5 10 12 22-38 25
17
 Герта 27 7 5 15 29-60 26
18
 Гр. Фюрт 27 3 6 18 24-70 15
Результаты / календарь
1 тур
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13 тур
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19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
12.03 17:30
Унион Б – Штутгарт
 1 : 1
12.03 17:30
Фрайбург – Вольфсбург
 3 : 2
12.03 17:30
Хоффенхайм – Бавария
 1 : 1
12.03 20:30
Боруссия М – Герта
 2 : 0
13.03 17:30
Байер – Кельн
 0 : 1
13.03 19:30
Айнтрахт Ф – Бохум
 2 : 1
13.03 19:30
Боруссия Д – Арминия
 1 : 0
13.03 21:30
Гр. Фюрт – РБ Лейпциг
 1 : 6
6.04 19:30
Аугсбург – Майнц
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 31
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 20
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 16
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 13
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 10
Давид Раум

Давид Раум

Хоффенхайм

 9
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 23 2 3
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 21 1 5
Вальдемар Антон

Вальдемар Антон

Штутгарт

 23 1 5
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