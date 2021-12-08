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«Бавария» и «Ювентус» хотят зимой обменяться футболистами

20:55
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«Бавария» и «Ювентус» могут обменяться футболистами в зимнее трансферное окно.

Как сообщает TuttoJuve со ссылкой на Abendzeitung, в Турин может отправиться защитник Бенжамен Павар, а в Мюнхен — полузащитник Артур.

Стороны могут провести переговоры в связи с тем, что «Бавария» не слишком довольна выступлениями 25-летнего Павара и хочет укрепить центр поля. С другой стороны защитник нравится тренеру «Юве» Массимилиано Аллегри, который в свою очередь не слишком часто задействует Артура в этом сезоне.

Павар в сезоне-2021/22 сыграл за «Баварию» сыграл 13 матчей во всех турнирах и сделал одну голевую передачу.

25-летний Артур в текущем сезоне провел за «Ювентус» 7 матчей и не отметился результативными действиями.

Дополнительная информация:

https://www.tuttojuve.com/calciomercato/in-germania-sono-sicuri-trattative-juve-bayern-per-lo-scambio-pavard-arthur-581687

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Анна Горшкова все материалы автора

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