«Бавария» и «Ювентус» хотят зимой обменяться футболистами

«Бавария» и «Ювентус» могут обменяться футболистами в зимнее трансферное окно.

Как сообщает TuttoJuve со ссылкой на Abendzeitung, в Турин может отправиться защитник Бенжамен Павар, а в Мюнхен — полузащитник Артур.

Стороны могут провести переговоры в связи с тем, что «Бавария» не слишком довольна выступлениями 25-летнего Павара и хочет укрепить центр поля. С другой стороны защитник нравится тренеру «Юве» Массимилиано Аллегри, который в свою очередь не слишком часто задействует Артура в этом сезоне.

Павар в сезоне-2021/22 сыграл за «Баварию» сыграл 13 матчей во всех турнирах и сделал одну голевую передачу.

25-летний Артур в текущем сезоне провел за «Ювентус» 7 матчей и не отметился результативными действиями.