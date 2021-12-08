«Переговоры прошли хорошо». Спортивный директор «Лейпцига» не стал называть имя нового главного тренера

Спортивный директор «Лейпцига» Оливер Минтцлафф заявил, что в скором времени клуб объявит имя нового тренера. Однако он не стал называть имя этого человека.

«Переговоры прошли хорошо. Уверен, что новый тренер сможет добиться успеха с командой», — приводит слова функционера Вук Spiegel.

Ранее появилась информация, что «Лейпциг» возглавит бывший тренер «Спартака» Доменико Тедеско. Контракт с ним будет рассчитан до 2024 года.

По итогам 14 туров чемпионата Германии клуб идет на 11 месте, набрав 18 очков. «Лейпциг» имеет серию из трех поражений подряд, а в Лиге чемпионов лишился шансов на плей-офф, заняв третье место.