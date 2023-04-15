«Бавария» дома сыграла вничью с «Хоффенхаймом» в матче бундеслиги

«Бавария» дома сыграла вничью с «Хоффенхаймом» в матче 28-го тура чемпионата Германии — 1:1.

Гол в составе хозяев поля забил Бенжамен Павар, за гостей — Андрей Крамарич. На 73-й минуте судьи после подсказки ВАР отменили гол Павара из-за офсайда.

Команда Томаса Тухеля занимает первое место в бундеслиге с 59 очками. «Хоффенхайм» находится на 13 месте (29).

В другом матче «Кельн» и «Майнц» тоже сыграли вничью — 1:1. За гостей забил Людовик Айорк, за хозяев — Деян Любичич.

«Кельн» занимает в бундеслиге 11-е место с 32 очками, «Майнц» — седтмой (42).