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Сегодня, 18:24

«Бавария» дома сыграла вничью с «Хоффенхаймом» в матче бундеслиги

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Бавария» — «Хоффенхайм» — 1:1.
Фото AFP

«Бавария» дома сыграла вничью с «Хоффенхаймом» в матче 28-го тура чемпионата Германии — 1:1.

Гол в составе хозяев поля забил Бенжамен Павар, за гостей — Андрей Крамарич. На 73-й минуте судьи после подсказки ВАР отменили гол Павара из-за офсайда.

Команда Томаса Тухеля занимает первое место в бундеслиге с 59 очками. «Хоффенхайм» находится на 13 месте (29).

Германия. Бундеслига 1. 28-й тур
15 апр, 16:30. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
1:1
Хоффенхайм

В другом матче «Кельн» и «Майнц» тоже сыграли вничью — 1:1. За гостей забил Людовик Айорк, за хозяев — Деян Любичич.

«Кельн» занимает в бундеслиге 11-е место с 32 очками, «Майнц» — седтмой (42).

Германия. Бундеслига 1. 28-й тур
15 апр, 16:30. Rhein-Energie-Stadion (Кельн)
Кельн
1:1
Майнц
Бенжамен Павар
ФК Бавария
ФК Кельн
ФК Майнц
ФК Хоффенхайм
1
3
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 28 17 8 3 78-30 59
2
 Боруссия Д 28 18 3 7 62-39 57
3
 РБ Лейпциг 28 15 6 7 53-35 51
4
 Унион Б 27 15 6 6 42-30 51
5
 Фрайбург 27 13 8 6 39-36 47
6
 Байер 27 13 4 10 51-41 43
7
 Майнц 28 11 9 8 46-39 42
8
 Айнтрахт Ф 27 11 8 8 48-40 41
9
 Вольфсбург 27 10 9 8 46-36 39
10
 Боруссия М 27 9 8 10 42-44 35
11
 Кельн 28 7 11 10 37-46 32
12
 Вердер 27 9 5 13 42-52 32
13
 Хоффенхайм 28 8 5 15 38-47 29
14
 Аугсбург 28 8 5 15 37-53 29
15
 Бохум 27 8 2 17 30-60 26
16
 Штутгарт 28 5 9 14 35-50 24
17
 Шальке 28 5 9 14 26-52 24
18
 Герта 28 5 7 16 33-55 22
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14.04 21:30
Шальке – Герта
 5 : 2
15.04 16:30
Бавария – Хоффенхайм
 1 : 1
15.04 16:30
Кельн – Майнц
 1 : 1
15.04 16:30
РБ Лейпциг – Аугсбург
 3 : 2
15.04 16:30
Штутгарт – Боруссия Д
 3 : 3
15.04 19:30
Айнтрахт Ф – Боруссия М
 - : -
16.04 16:30
Вердер – Фрайбург
 - : -
16.04 18:30
Унион Б – Бохум
 - : -
16.04 20:30
Вольфсбург – Байер
 - : -
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Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 16
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

 13
Винченцо Грифо

Винченцо Грифо

Фрайбург

 13
П
Рафаэл Геррейру

Рафаэл Геррейру

Боруссия Д

 11
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 10
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 9
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 23 1 6
Дайот Упамекано

Дайот Упамекано

Бавария

 25 1 6
Эрмедин Демирович

Эрмедин Демирович

Аугсбург

 24 1 5
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