«Бавария» дома сыграла вничью с «Хоффенхаймом» в матче бундеслиги
«Бавария» дома сыграла вничью с «Хоффенхаймом» в матче 28-го тура чемпионата Германии — 1:1.
Гол в составе хозяев поля забил Бенжамен Павар, за гостей — Андрей Крамарич. На 73-й минуте судьи после подсказки ВАР отменили гол Павара из-за офсайда.
Команда Томаса Тухеля занимает первое место в бундеслиге с 59 очками. «Хоффенхайм» находится на 13 месте (29).
В другом матче «Кельн» и «Майнц» тоже сыграли вничью — 1:1. За гостей забил Людовик Айорк, за хозяев — Деян Любичич.
«Кельн» занимает в бундеслиге 11-е место с 32 очками, «Майнц» — седтмой (42).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|28
|17
|8
|3
|78-30
|59
|
2
|Боруссия Д
|28
|18
|3
|7
|62-39
|57
|
3
|РБ Лейпциг
|28
|15
|6
|7
|53-35
|51
|
4
|Унион Б
|27
|15
|6
|6
|42-30
|51
|
5
|Фрайбург
|27
|13
|8
|6
|39-36
|47
|
6
|Байер
|27
|13
|4
|10
|51-41
|43
|
7
|Майнц
|28
|11
|9
|8
|46-39
|42
|
8
|Айнтрахт Ф
|27
|11
|8
|8
|48-40
|41
|
9
|Вольфсбург
|27
|10
|9
|8
|46-36
|39
|
10
|Боруссия М
|27
|9
|8
|10
|42-44
|35
|
11
|Кельн
|28
|7
|11
|10
|37-46
|32
|
12
|Вердер
|27
|9
|5
|13
|42-52
|32
|
13
|Хоффенхайм
|28
|8
|5
|15
|38-47
|29
|
14
|Аугсбург
|28
|8
|5
|15
|37-53
|29
|
15
|Бохум
|27
|8
|2
|17
|30-60
|26
|
16
|Штутгарт
|28
|5
|9
|14
|35-50
|24
|
17
|Шальке
|28
|5
|9
|14
|26-52
|24
|
18
|Герта
|28
|5
|7
|16
|33-55
|22
|14.04
|21:30
|
Шальке – Герта
|5 : 2
|15.04
|16:30
|
Бавария – Хоффенхайм
|1 : 1
|15.04
|16:30
|
Кельн – Майнц
|1 : 1
|15.04
|16:30
|
РБ Лейпциг – Аугсбург
|3 : 2
|15.04
|16:30
|
Штутгарт – Боруссия Д
|3 : 3
|15.04
|19:30
|
Айнтрахт Ф – Боруссия М
|- : -
|16.04
|16:30
|
Вердер – Фрайбург
|- : -
|16.04
|18:30
|
Унион Б – Бохум
|- : -
|16.04
|20:30
|
Вольфсбург – Байер
|- : -
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|16
|
|
Маркус Тюрам
Боруссия М
|13
|
|
Винченцо Грифо
Фрайбург
|13
|П
|
|
Рафаэл Геррейру
Боруссия Д
|11
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|10
|
|
Алассан Плеа
Боруссия М
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|23
|1
|6
|
|
Дайот Упамекано
Бавария
|25
|1
|6
|
|
Эрмедин Демирович
Аугсбург
|24
|1
|5