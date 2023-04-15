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Тухель поддержал Нойера в связи с прогрессом в его восстановлении

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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о восстановлении вратаря команды Мануэля Нойера.

«Сейчас мне очень приятно наблюдать за Ману в реабилитационном центре, потому что он прогрессирует с каждым днем. Вчера я услышал шум возле кабинета нашего тренера, когда он делал свои первые вратарские упражнения с мячами в реабилитационной зоне. Там он спас первые мячи, и мне было приятно видеть, как он это делает. Я на сто процентов уверен, что Ману хочет быстрее играть. Теперь давайте подождем и посмотрим за его восстановление, подбодрим его на этом пути. Он наш капитан, капитан сборной Германии. Мы говорим об очень большой личности в немецком спорте и в «Баварии», так что держим пальцы скрещенными, он получит любую поддержку от нас», — приводит слова Тухеля Bild.

36-летний немецкий голкипер сломал ногу во время отдыха на горнолыжном курорте 10 декабря и выбыл до конца сезона-2022/23.

«Бавария» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии, набрав 58 очков за 27 туров.

Мануэль Нойер
ФК Бавария
Томас Тухель
Бундеслига
1
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«Бавария» дома сыграла вничью с «Хоффенхаймом» в матче бундеслиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 28 17 8 3 78-30 59
2
 Боруссия Д 27 18 2 7 59-36 56
3
 Унион Б 27 15 6 6 42-30 51
4
 РБ Лейпциг 27 14 6 7 50-33 48
5
 Фрайбург 27 13 8 6 39-36 47
6
 Байер 27 13 4 10 51-41 43
7
 Майнц 28 11 9 8 46-39 42
8
 Айнтрахт Ф 27 11 8 8 48-40 41
9
 Вольфсбург 27 10 9 8 46-36 39
10
 Боруссия М 27 9 8 10 42-44 35
11
 Кельн 28 7 11 10 37-46 32
12
 Вердер 27 9 5 13 42-52 32
13
 Аугсбург 27 8 5 14 35-50 29
14
 Хоффенхайм 28 8 5 15 38-47 29
15
 Бохум 27 8 2 17 30-60 26
16
 Шальке 28 5 9 14 26-52 24
17
 Штутгарт 27 5 8 14 32-47 23
18
 Герта 28 5 7 16 33-55 22
Результаты / календарь
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
14.04 21:30
Шальке – Герта
 5 : 2
15.04 16:30
Бавария – Хоффенхайм
 1 : 1
15.04 16:30
Кельн – Майнц
 1 : 1
15.04 16:30
РБ Лейпциг – Аугсбург
 - : -
15.04 16:30
Штутгарт – Боруссия Д
 - : -
15.04 19:30
Айнтрахт Ф – Боруссия М
 - : -
16.04 16:30
Вердер – Фрайбург
 - : -
16.04 18:30
Унион Б – Бохум
 - : -
16.04 20:30
Вольфсбург – Байер
 - : -
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ЖК
Г
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 16
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

 13
Винченцо Грифо

Винченцо Грифо

Фрайбург

 13
П
Рафаэл Геррейру

Рафаэл Геррейру

Боруссия Д

 11
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 10
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 9
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 23 1 6
Дайот Упамекано

Дайот Упамекано

Бавария

 25 1 6
Эрмедин Демирович

Эрмедин Демирович

Аугсбург

 24 1 5
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