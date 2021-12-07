Беллингем оштрафован на 40 тысяч евро за критику арбитра после матча с «Баварией»
15:10
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем избежал дисквалификации за слова, сказанные после матча 14-го тура чемпионата Германии против «Баварии» (2:3). Он получил только штраф в размере 40 тысяч евро, сообщает Kicker.
Молодой хавбек раскритиковал судью Феликса Цвайера по итогам матча, заявив: «Вы даете главный матч в Германии арбитру, у которого была договорная игра в карьере».
Отмечается, что полиция Дортмунда также получила заявление от частного лица, но футболист вряд ли столкнется с каким-либо наказанием.
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