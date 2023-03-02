«Бавария» готова продать Сане и Гнабри

«Бавария» может расстаться с двумя игроками линии атаки в это летнее трансферное окно, сообщает Get Football News Germany.

По информации издания, в руководстве немецкой команды недовольны уровнем выступлений нападающих Сержа Гнабри и Лероя Сане. В случае, если результаты вингеров не изменятся, они будут проданы в случае хорошего предложения.

В текущем сезоне 27-летний Сане провел за «Баварию» 28 матчей, забил 12 голов и отдал шесть результативных передач. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 70 миллионов евро.

27-летний Гнабри сыграл в 32 встречах, забил 11 мячей и оформил 11 голевых пасов. Стоимость футболиста по данным портала Transfermarkt оценивается 65 миллионов евро.