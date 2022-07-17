«Бавария» готова предложить 75 миллионов евро за де Лигта. «Ювентус» хочет получить 90

«Бавария» продолжает переговоры с «Ювентусом» по трансферу защитника Маттейса де Лигта. Немецкий клуб готов повысить свое предложение до 75 миллионов евро, сообщает инсайдер Николо Скира.

Однако туринцы пока не готовы идти на уступки и требуют 90 миллионов.

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри уже подтвердил, что защитник команды Маттейс де Лигт покидает клуб.

В прошедшем сезоне Де Лигт забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу в 42 матчах за туринцев. Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.