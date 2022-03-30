«Бавария» готова летом расстаться с Толиссо

Полузащитник «Баварии» Корантен Толиссо может стать свободным агентом по окончании сезона, сообщает Bild.

Контракт Толиссо с «Баварией» истекает через три месяца, а руководство клуба не готово удовлетворить финансовые требования игрока по новому контракту.

Интерес к 27-летнему хавбеку ранее проявляли английский «Ливерпуль» и испанский «Реал». Существует также вариант с возвращением во французский «Лион», воспитанником которого является Толиссо.

В текущем сезоне хавбек отыграл за «Баварию» 20 матчей во всех турнирах, став автором 3 голов и 3 результативных передач.