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Сегодня, 21:14

«Бавария» готова летом расстаться с Толиссо

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Баварии» Корантен Толиссо может стать свободным агентом по окончании сезона, сообщает Bild.

Контракт Толиссо с «Баварией» истекает через три месяца, а руководство клуба не готово удовлетворить финансовые требования игрока по новому контракту.

Интерес к 27-летнему хавбеку ранее проявляли английский «Ливерпуль» и испанский «Реал». Существует также вариант с возвращением во французский «Лион», воспитанником которого является Толиссо.

В текущем сезоне хавбек отыграл за «Баварию» 20 матчей во всех турнирах, став автором 3 голов и 3 результативных передач.

Корантен Толиссо
ФК Бавария
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И В Н П +/- О
1
 Бавария 27 20 3 4 81-28 63
2
 Боруссия Д 27 18 3 6 67-38 57
3
 РБ Лейпциг 27 13 6 8 57-30 45
4
 Байер 27 14 6 7 66-41 48
5
 Фрайбург 27 12 9 6 43-29 45
6
 Хоффенхайм 27 13 5 9 49-40 44
7
 Майнц 26 11 4 11 39-30 37
8
 Айнтрахт Ф 27 10 8 9 39-38 38
9
 Кельн 27 10 10 7 38-40 40
10
 Унион Б 27 10 8 9 33-38 38
11
 Бохум 27 9 5 13 28-39 32
12
 Боруссия М 27 9 6 12 38-51 33
13
 Вольфсбург 27 9 4 14 29-42 31
14
 Штутгарт 27 6 8 13 35-50 26
15
 Аугсбург 26 6 8 12 29-44 26
16
 Арминия 27 5 10 12 22-38 25
17
 Герта 27 7 5 15 29-60 26
18
 Гр. Фюрт 27 3 6 18 24-70 15
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1.04 21:30
Унион Б – Кельн
 - : -
2.04 16:30
Айнтрахт Ф – Гр. Фюрт
 - : -
2.04 16:30
Арминия – Штутгарт
 - : -
2.04 16:30
Байер – Герта
 - : -
2.04 16:30
Фрайбург – Бавария
 - : -
2.04 16:30
Хоффенхайм – Бохум
 - : -
2.04 19:30
Боруссия Д – РБ Лейпциг
 - : -
3.04 16:30
Аугсбург – Вольфсбург
 - : -
3.04 18:30
Боруссия М – Майнц
 - : -
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 31
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 20
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 16
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 13
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 10
Давид Раум

Давид Раум

Хоффенхайм

 9
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 23 2 3
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 21 1 5
Вальдемар Антон

Вальдемар Антон

Штутгарт

 23 1 5
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