Алаба уговаривает Гнабри перейти из «Баварии» в «Реал»

Нападающий «Баварии» Серж Гнабри находится в сфере интересов «Реала». Защитник мадридского клуба Давид Алаба уговаривает бывшего партнера по команде переехать в Испанию, сообщает Bild.

Ранее Алаба также играл за «Баварию», которую покинул свободным агентом в 2021 году.

Действующий контракт Гнабри с «Баварией» рассчитан до лета 2023 года. Если до конца сезона договоренность не будет достигнута, то летом мюнхенский клуб может продать 26-летнего игрока.

В нынешнем сезоне футболист сыграл 36 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 7 результативных передач.

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 70 миллионов евро.