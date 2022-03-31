Эрлин Холанн рассказал, почему не общался со СМИ во время перерыва на матчи сборных

Холанн объяснил, почему не общался со СМИ во время перерыва на матчи сборных

Нападающий «Боруссии» и сборной Норвегии Эрлинг Холанн рассказал, почему не давал комментарии СМИ во время перерыва на матчи сборных.

«Несколько лет назад один фермер дал мне совет: пусть говорят твои ноги, и все остальное будет хорошо», — написал форвард в соцсетях.

Тренер сборной Норвегии Стале Сольбаккен ранее рассказал, что форвард попросил его не привлекать к работе со СМИ во время пребывания в Норвегии на прошлой неделе.

Издание NRK разыскало тренера, который дал совет форварду. Им оказался бывший футболист Габриэль Хойланд. Ему сейчас 67 лет, он занимается сельским хозяйством.