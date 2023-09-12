«Бавария» готова бесплатно отпустить Нагельсманна в сборную Германии, если DFB покроет зарплату тренера

«Бавария» готова бесплатно отпустить бывшего главного тренера Юлиана Нагельсманна в сборную Германии, сообщает Bayern & Germany.

По информации источника, «Бавария» готова отпустить тренера при условии, что Немецкий футбольный союз (DFB) должен провести товарищескую игру, которая была согласована еще при назначении Ханс-Дитера Флика в сборную. Так же DFB должен полностью покрыть зарплату Нагельсманна.

Нагельсманн был освобожден от обязанностей тренера «Баварии» еще весной, однако у него все еще есть действующий контракт с клубом.

Отмечается, что вице-президент DFB Ханс-Йоахим Ватцке связался с «Баварией», чтобы узнать у клуба, считают ли они Нагельсманна подходящим кандидатом на пост тренера сборной, исходя из своего опыта работы с ним.

10 сентября DFB объявил об увольнении Ханси Флика, который возглавлял команду с 2021 года. 9 сентября сборная Германии в товарищеском матче проиграла Японии (1:4).

Сборная Германии не вышла из группы на ЧМ-2022 в Катаре. В 2024 году Германия станет хозяином чемпионата Европы по футболу.