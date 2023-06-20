Азмун может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Форвард «Байера» Сердар Азмун попал в сферу интересов клубов из Саудовской Аравии, утверждает журналист Флориан Плеттенберг.

Сумма потенциального трансфера оценивается в 10-12 миллионов евро.

Азмун выступает за «Байер» с января 2022 года. В сезоне-2022/23 иранец провел 33 матча за команду во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 4 голевые передачи.

Ранее Азмун выступал в РПЛ за «Зенит», «Рубин» и «Ростов».