Голкипер «Баварии» Нюбель хочет продолжить карьеру в АПЛ

Вратарь «Баварии» Александр Нюбель рассчитывает перейти в команду АПЛ, сообщает Sport1.

По информации источника, 26-летний голкипер хотел бы перейти в команду АПЛ, которая выступает в еврокубках.

Последние два сезона Нюбель на правах аренды выступал за «Монако». В сезоне-2022/23 вратарь провел 48 матчей во всеъ турнирах, пропустил 75 мячей и 10 раз отстоял на ноль.