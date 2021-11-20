«Айнтрахт» не намерен продавать Костича, которым интересуется «Интер»
Спортивный директор франкфуртского «Айнтрахта» Маркус Креше сообщил, что клуб не собирается продавать нападающего Филипа Костича.
«Мы не собираемся продавать Костича, Эвана Н`Дика или Даити Камаду в январе», — приводит Football Italia слова Креше.
В сезоне-2021/22 Костич провел 13 матчей за «Айнтрахт», на его счету 2 гола и 5 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро. Ранее сообщалось, что 29-летним сербом интересуются «Интер», «Фиорентина» и «Лацио».
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Дополнительная информация:
https://football-italia.net/eintracht-warn-inter-over-kostic-january-move/
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