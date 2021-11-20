Мюллер первым из полевых игроков в истории «Баварии» провел 600 матчей за клуб
Матч против «Аугсбурга» (1:2) стал для полузащитника «Баварии» Томаса Мюллера 600-м за мюнхенский клуб, сообщает Opta.
32-летний немец является лидером по количеству игр за «Баварию» среди полевых игроков.
600 — Thomas M?ller makes his 600th appearance for FC Bayern (all comps), becoming the first outfield player to reach that mark since the #Bundesliga's foundation. Milestone.@LinusBraun and @PrastaRastaMan have highlighted his career for @OptaAnalyst. https://t.co/8n4kimqoz6— OptaFranz (@OptaFranz) November 19, 2021
Мюллер занимает третье место по количеству матчей за команду. Лидером по этому показателю является вратарь Зепп Майер (661), другой голкипер Оливер Кан (632) идет на второй строчке.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю