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Мюллер первым из полевых игроков в истории «Баварии» провел 600 матчей за клуб

09:37
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Матч против «Аугсбурга» (1:2) стал для полузащитника «Баварии» Томаса Мюллера 600-м за мюнхенский клуб, сообщает Opta.

32-летний немец является лидером по количеству игр за «Баварию» среди полевых игроков.

Мюллер занимает третье место по количеству матчей за команду. Лидером по этому показателю является вратарь Зепп Майер (661), другой голкипер Оливер Кан (632) идет на второй строчке.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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31%

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ТБ 2.5

23%

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16%

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Интер
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Иван Торопцев все материалы автора

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