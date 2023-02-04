«Аугсбург» прервал победную серию «Байера»

«Аугсбург» переиграл «Байер» в матче 19-го тура чемпионата Германии — 1:0. Встреча прошла на стадионе «ВВК Арена» в Аугсбурге.

Единственный гол на 55-й минуте встречи забил нападающий Мергим Бериша. 24-летний немец головой отправил мяч в сетку ворот после подачи Арне Энгельса с углового.

«Аугсбург» набрал 21 очко и поднялся на 13-е место в таблице. «Байер» остался на 9-й строчке — 24 очка.