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«Аугсбург» прервал победную серию «Байера»

Евгений Козинов
Корреспондент
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3 февраля. «Аугсбург» — «Байер» — 1:0.
Фото Global Look Press

«Аугсбург» переиграл «Байер» в матче 19-го тура чемпионата Германии — 1:0. Встреча прошла на стадионе «ВВК Арена» в Аугсбурге.

Единственный гол на 55-й минуте встречи забил нападающий Мергим Бериша. 24-летний немец головой отправил мяч в сетку ворот после подачи Арне Энгельса с углового.

«Аугсбург» набрал 21 очко и поднялся на 13-е место в таблице. «Байер» остался на 9-й строчке — 24 очка.

Футбол
ФК Аугсбург
ФК Байер
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