Защитник Мазрауи приступил к тренировкам с «Баварией»

Защитник «Баварии» Нуссаир Мазрауи в пятницу, 3 февраля, приступил к тренировкам с «Баварией», сообщает сайта мюнхенского клуба.

25-летний футболист начал тренироваться впервые после того, как у него было диагностировано легкое воспаление перикарда после инфекции Covid-19.

В нынешнем сезоне защитник «Баварии» провел 18 матчей во всех турнирах, в которых сделал 3 голевых передачи.