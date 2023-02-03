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Сегодня, 20:37

Защитник Мазрауи приступил к тренировкам с «Баварией»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Баварии» Нуссаир Мазрауи в пятницу, 3 февраля, приступил к тренировкам с «Баварией», сообщает сайта мюнхенского клуба.

25-летний футболист начал тренироваться впервые после того, как у него было диагностировано легкое воспаление перикарда после инфекции Covid-19.

В нынешнем сезоне защитник «Баварии» провел 18 матчей во всех турнирах, в которых сделал 3 голевых передачи.

Источник: ФК Бавария
ФК Бавария
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 Унион Б 18 11 3 4 31-22 36
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 РБ Лейпциг 18 10 5 3 39-24 35
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 Боруссия Д 18 11 1 6 33-25 34
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 Бохум 18 5 1 12 19-44 16
17
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18
 Шальке 18 2 4 12 14-41 10
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Аугсбург – Байер
 - : -
4.02 17:30
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Айнтрахт Ф – Герта
 - : -
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Кельн – РБ Лейпциг
 - : -
4.02 17:30
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РБ Лейпциг

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П
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