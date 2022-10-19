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Сегодня, 23:44

«Бавария» обыграла «Аугсбург», «Штутгарт» забил 6 безответных мячей «Арминии» в 1/16 финала Кубка Германии

Иван Торопцев
Корреспондент
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Футболисты «Баварии» празднуют победу над «Аугсбургом».
Фото Reuters

«Бавария» обыграла «Аугсбург» на выезде в 1/16 финала Кубка Германии — 5:2.

У мюнхенцев дублем отличился Эрик Максим Шупо-Мотинг, по одному голу у Йозуа Киммиха, Джамала Мусиалы и Альфонсо Дэйвиса. У хозяев забил Мадс Педерсен, еще один мяч в свои ворота отправил защитник гостей Дайот Упамекано.

Германия. Кубок. 1/16 финала
19 окт, 21:45. WWK Arena (Аугсбург)
Аугсбург
2:5
Бавария

В параллельных матчах «Штутгарт» разгромил «Арминию» (6:0), «Унион» победил «Хайденхайм» (2:0), а дюссельдорфская «Фортуна» оказалась сильнее «Регенсбурга» (3:0).

Жеребьевка 1/8 финала Кубка Германии состоится 23 октября, матчи этой стадии планируется провести с 31 января по 1 февраля и с 7 по 8 февраля.

Германия. Кубок. 1/16 финала
19 окт, 21:45. Mercedes-Benz Arena (Штутгарт)
Штутгарт
6:0
Арминия
Германия. Кубок. 1/16 финала
19 окт, 21:45. Stadion An der Alten Forsterei (Берлин)
Унион Б
2:0
Хайденхайм
Германия. Кубок. 1/16 финала
19 окт, 21:45. Continental Arena (Jahnstadion) (Регенсбург)
Регенсбург
0:3
Фортуна Д

Футбол
ФК Арминия
ФК Аугсбург
ФК Бавария
ФК Штутгарт
0
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Дортмундская «Боруссия» обыграла «Ганновер» и вышла в 1/8 финала Кубка Германии
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Унион Б 10 7 2 1 18-6 23
2
 Бавария 10 5 4 1 30-8 19
3
 Фрайбург 10 5 3 2 14-13 18
4
 Айнтрахт Ф 10 5 2 3 21-17 17
5
 Хоффенхайм 10 5 2 3 17-10 17
6
 Боруссия М 10 4 4 2 18-14 16
7
 Кельн 10 4 4 2 19-17 16
8
 Боруссия Д 10 5 1 4 13-14 16
9
 Майнц 10 4 3 3 11-13 15
10
 РБ Лейпциг 10 4 3 3 17-15 15
11
 Вердер 10 4 3 3 20-16 15
12
 Аугсбург 10 4 1 5 11-16 13
13
 Вольфсбург 10 2 4 4 11-17 10
14
 Байер 10 2 2 6 14-21 8
15
 Герта 10 1 5 4 12-15 8
16
 Штутгарт 10 1 5 4 13-15 8
17
 Шальке 10 1 3 6 10-24 6
18
 Бохум 10 1 1 8 9-27 4
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
21.10 21:30
Майнц – Кельн
 - : -
22.10 16:30
Аугсбург – РБ Лейпциг
 - : -
22.10 16:30
Байер – Вольфсбург
 - : -
22.10 16:30
Боруссия Д – Штутгарт
 - : -
22.10 16:30
Фрайбург – Вердер
 - : -
22.10 16:30
Хоффенхайм – Бавария
 - : -
22.10 19:30
Боруссия М – Айнтрахт Ф
 - : -
23.10 16:30
Бохум – Унион Б
 - : -
23.10 18:30
Герта – Шальке
 - : -
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ЖК
Г
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 8
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

 7
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 7
П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 5
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 4
Флориан Кайнц

Флориан Кайнц

Кельн

 4
И К Ж
Доминик Дрекслер

Доминик Дрекслер

Шальке-04

 8 1 2
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 8 1 2
Ко Итакура

Ко Итакура

Боруссия М

 5 1 0
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