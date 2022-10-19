«Бавария» обыграла «Аугсбург», «Штутгарт» забил 6 безответных мячей «Арминии» в 1/16 финала Кубка Германии

«Бавария» обыграла «Аугсбург» на выезде в 1/16 финала Кубка Германии — 5:2.

У мюнхенцев дублем отличился Эрик Максим Шупо-Мотинг, по одному голу у Йозуа Киммиха, Джамала Мусиалы и Альфонсо Дэйвиса. У хозяев забил Мадс Педерсен, еще один мяч в свои ворота отправил защитник гостей Дайот Упамекано.

В параллельных матчах «Штутгарт» разгромил «Арминию» (6:0), «Унион» победил «Хайденхайм» (2:0), а дюссельдорфская «Фортуна» оказалась сильнее «Регенсбурга» (3:0).

Жеребьевка 1/8 финала Кубка Германии состоится 23 октября, матчи этой стадии планируется провести с 31 января по 1 февраля и с 7 по 8 февраля.