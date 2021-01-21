«Бавария» обыграла «Аугсбург» в матче 17-го тура бундеслиги — 1:0. Единственный мяч с пенальти провел Роберт Левандовски на 13-й минуте.

Победа позволила мюнхенцам сохранить отрыв от ближайшего преследователя «Лейпцига» в 4 очка.

«Лейпциг» в параллельной игре с таким же счетом обыграл «Унион».

В других играх «Арминия» разгромила «Штутгарт» (3:0), «Фрайбург» и «Айнтрахт» сыграли вничью (2:2).

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

17-й тур

«Аугсбург» — «Бавария» — 0:1 (0:1)

Гол: Левандовски, 13 — с пенальти.

Нереализованный пенальти: Финнбогасон, 76 (штанга)

«Аугсбург»: Гикевич, Гауэлеув, Оксфорд, Удуокхай, Йагу Амарал, Калиджури, Хедира (Штробль, 46), Хан (Йенсен, 72), Груэсо, Рихтер (Финнбогасон, 72), Варгас (Нидерлехнер, 72).

«Бавария»: Нойер, Боатенг, Алаба, Эрнандез, Павар, Киммих, Мюллер (Хави Мартинес, 89), Гнабри (Толиссо, 67), Коман (Мусиала, 80), Горецка, Левандовски (Сане, 67).

Предупреждения: Хедира, 15. Удуокхай, 62.

Судья: Йелленбек.

20 января. Аугсбург. Стадион «ВВК Арена».

«Лейпциг» — «Унион» — 1:0 (0:0)

Гол: Форсберг, 70.

«Лейпциг»: Гулачи, Хальстенберг, Клостерманн, Упамекано, Мукьеле (Адамс, 77), Анхелиньо, Кампль (Форсберг, 60), Забитцер, Нкунку (Айдара, 87), Ольмо (Поульсен, 87), Серлот.

«Унион»: Луте, Кнохе, Фридрих, Хюбнер (Гентнер, 76), Ленц (Гиссельманн, 81), Рюерсон, Андрих, Грисбек (Эндо, 81), Авонийи (Бюльтер, 60), Тойхерт (Даяку, 60), Ингвартсен.

Предупреждения: Анхелиньо, 65. Гиссельманн, 89.

Судья: Шмидт.

20 января. Лейпциг. Стадион «Ред Булл Арена».

«Арминия» — «Штутгарт» — 3:0 (1:0)

Голы: Клос, 27 (1:0). Кемпф, 47 — в свои ворота (2:0). Доан, 86 (3:0).

«Арминия»: Ортега, Бруннер, Лаурсен, Нильссон, Пипер, Ябо (Шипплок, 62), Хартель (ван дер Хорн, 90), Кунце, Клос (Зойферт, 81), Кордова (Гебауэр, 62), Доан (Суку, 89).

«Штутгарт»: Кобель, Кемпф, Антон, Штенцель (Клемент, 57), Соса (Дидави, 64), Эндо, Мангаля, Ферстер (Чурлинов, 64), Кулибали (Массимо, 57), Климовиц, Калайджич.

Предупреждение: Ябо, 60.

Судья: Хартманн.

20 января. Билефельд. Стадион «Шюко-Арена».

«Фрайбург» — «Айнтрахт» — 2:2 (1:1)

Голы: Юнес, 6 (0:1). Шоллои, 32 (1:1). Петерсен, 63 (2:1). Шлоттербек, 75 — в свои ворота (2:2).

«Фрайбург»: Мюллер, Гульде, Гюнтер, Кюблер (Хайнц, 86), Линхарт, Шлоттербек, Грифо, Хаберер (Кайтель, 75), Шоллои (Чон У Ен, 59), Хелер (Петерсен, 58), Демирович (Темпельман, 86).

«Айнтрахт»: Трапп, Хасебе (Йович, 66), Хинтереггер, Туре (Чэндлер, 80), Н`Дика, Тута, Костич, Соу, Баркок (Камада, 46), Юнес (Хрустич, 85), Андре Силва.

Предупреждения: Баркок, 39. Хелер, 53. Тута, 65. Демирович, 65. Йович, 90+1. Гульде, 90+1.

Судья: Винкманн.

20 января. Фрайбург. Стадион «Шварцвальд-Штадион».