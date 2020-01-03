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«Арсенал» начал переговоры по Боатенгу

18:33
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Защитник «Баварии» Джером Боатенг может вернуться в Англию. На 31-летнего немца претендует «Арсенал», сообщает Sky Deutschland.

Лондонский клуб уже начал переговоры относительно трансфера защитника. «Канониры» направили запрос в офис «Баварии», чтобы узнать о планах игрока.

Агент Боатенга Фали Рамадани встречался с директором «Баварии» Хасаном Салихамиджичем и обсуждал будущее игрока. Руководство клуба не намерено удерживать в своих рядах защитника, Боатенг будет выставлен на трансфер.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 14 матчах во всех турнирах. Он выступает за «Баварию» с 2011 года.

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