«Арсенал» начал переговоры по Боатенгу
18:33
Защитник «Баварии» Джером Боатенг может вернуться в Англию. На 31-летнего немца претендует «Арсенал», сообщает Sky Deutschland.
Лондонский клуб уже начал переговоры относительно трансфера защитника. «Канониры» направили запрос в офис «Баварии», чтобы узнать о планах игрока.
Агент Боатенга Фали Рамадани встречался с директором «Баварии» Хасаном Салихамиджичем и обсуждал будущее игрока. Руководство клуба не намерено удерживать в своих рядах защитника, Боатенг будет выставлен на трансфер.
В нынешнем сезоне защитник принял участие в 14 матчах во всех турнирах. Он выступает за «Баварию» с 2011 года.
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