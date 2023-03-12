«Арсенал» хочет приобрести Диаби из «Байера»

Полузащитник «Байера» Мусса Диаби попал в сферу интересов «Арсенала», утверждает Фабрицио Романо.

«Канониры» следят за 23-летним французом уже два года. «Арсенал» готов сделать предложение по нему в летнее трансферное окно, но в борьбу за вингера готовы вмешаться «ПСЖ» и «Ньюкасл».

В текущем сезоне Диаби сыграл 22 матча в бундеслиге, забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач. Он выступает за «Байер» с июля 2019 года. Мусса является воспитанником «ПСЖ».