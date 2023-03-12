«Арсенал» хочет приобрести Диаби из «Байера»
Полузащитник «Байера» Мусса Диаби попал в сферу интересов «Арсенала», утверждает Фабрицио Романо.
«Канониры» следят за 23-летним французом уже два года. «Арсенал» готов сделать предложение по нему в летнее трансферное окно, но в борьбу за вингера готовы вмешаться «ПСЖ» и «Ньюкасл».
В текущем сезоне Диаби сыграл 22 матча в бундеслиге, забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач. Он выступает за «Байер» с июля 2019 года. Мусса является воспитанником «ПСЖ».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|24
|15
|7
|2
|71-25
|52
|
2
|Боруссия Д
|24
|16
|2
|6
|49-30
|50
|
3
|РБ Лейпциг
|24
|13
|6
|5
|49-29
|45
|
4
|Унион Б
|23
|13
|5
|5
|35-27
|44
|
5
|Фрайбург
|23
|12
|6
|5
|35-32
|42
|
6
|Айнтрахт Ф
|24
|11
|7
|6
|46-34
|40
|
7
|Майнц
|24
|10
|6
|8
|39-35
|36
|
8
|Вольфсбург
|23
|9
|7
|7
|42-31
|34
|
9
|Байер
|23
|9
|4
|10
|40-37
|31
|
10
|Боруссия М
|24
|8
|6
|10
|38-42
|30
|
11
|Вердер
|23
|9
|3
|11
|35-43
|30
|
12
|Кельн
|24
|6
|9
|9
|32-38
|27
|
13
|Аугсбург
|24
|8
|3
|13
|31-44
|27
|
14
|Бохум
|24
|7
|1
|16
|26-56
|22
|
15
|Герта
|24
|5
|6
|13
|29-45
|21
|
16
|Штутгарт
|24
|4
|8
|12
|29-41
|20
|
17
|Шальке
|24
|4
|8
|12
|20-44
|20
|
18
|Хоффенхайм
|23
|5
|4
|14
|29-42
|19
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|10.03
|22:30
|
Кельн – Бохум
|0 : 2
|11.03
|17:30
|
Бавария – Аугсбург
|5 : 3
|11.03
|17:30
|
Айнтрахт Ф – Штутгарт
|1 : 1
|11.03
|17:30
|
Герта – Майнц
|1 : 1
|11.03
|17:30
|
РБ Лейпциг – Боруссия М
|3 : 0
|11.03
|20:30
|
Шальке – Боруссия Д
|2 : 2
|12.03
|17:30
|
Фрайбург – Хоффенхайм
|- : -
|12.03
|19:30
|
Вердер – Байер
|- : -
|12.03
|21:30
|
Вольфсбург – Унион Б
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|14
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|12
|
|
Винченцо Грифо
Фрайбург
|12
|П
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|10
|
|
Алассан Плеа
Боруссия М
|8
|
|
Доминик Собослои
РБ Лейпциг
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|21
|1
|6
|
|
Антони Лозийя
Бохум
|22
|1
|3
|
|
Дайот Упамекано
Бавария
|22
|1
|3
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