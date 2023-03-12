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Сегодня, 16:08

«Арсенал» хочет приобрести Диаби из «Байера»

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Полузащитник «Байера» Мусса Диаби попал в сферу интересов «Арсенала», утверждает Фабрицио Романо.

«Канониры» следят за 23-летним французом уже два года. «Арсенал» готов сделать предложение по нему в летнее трансферное окно, но в борьбу за вингера готовы вмешаться «ПСЖ» и «Ньюкасл».

В текущем сезоне Диаби сыграл 22 матча в бундеслиге, забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач. Он выступает за «Байер» с июля 2019 года. Мусса является воспитанником «ПСЖ».

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ФК Байер
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 24 15 7 2 71-25 52
2
 Боруссия Д 24 16 2 6 49-30 50
3
 РБ Лейпциг 24 13 6 5 49-29 45
4
 Унион Б 23 13 5 5 35-27 44
5
 Фрайбург 23 12 6 5 35-32 42
6
 Айнтрахт Ф 24 11 7 6 46-34 40
7
 Майнц 24 10 6 8 39-35 36
8
 Вольфсбург 23 9 7 7 42-31 34
9
 Байер 23 9 4 10 40-37 31
10
 Боруссия М 24 8 6 10 38-42 30
11
 Вердер 23 9 3 11 35-43 30
12
 Кельн 24 6 9 9 32-38 27
13
 Аугсбург 24 8 3 13 31-44 27
14
 Бохум 24 7 1 16 26-56 22
15
 Герта 24 5 6 13 29-45 21
16
 Штутгарт 24 4 8 12 29-41 20
17
 Шальке 24 4 8 12 20-44 20
18
 Хоффенхайм 23 5 4 14 29-42 19
Результаты / календарь
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23 тур
24 тур
25 тур
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
10.03 22:30
Кельн – Бохум
 0 : 2
11.03 17:30
Бавария – Аугсбург
 5 : 3
11.03 17:30
Айнтрахт Ф – Штутгарт
 1 : 1
11.03 17:30
Герта – Майнц
 1 : 1
11.03 17:30
РБ Лейпциг – Боруссия М
 3 : 0
11.03 20:30
Шальке – Боруссия Д
 2 : 2
12.03 17:30
Фрайбург – Хоффенхайм
 - : -
12.03 19:30
Вердер – Байер
 - : -
12.03 21:30
Вольфсбург – Унион Б
 - : -
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ЖК
Г
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 14
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
Винченцо Грифо

Винченцо Грифо

Фрайбург

 12
П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 10
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 8
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 8
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 21 1 6
Антони Лозийя

Антони Лозийя

Бохум

 22 1 3
Дайот Упамекано

Дайот Упамекано

Бавария

 22 1 3
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