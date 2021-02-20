Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Германия

«Вольфсбург» разгромил «Арминию» и вышел на чистое третье место в бундеслиге

00:26
Теги:

«Вольфсбург» на выезде победил «Арминию» в матче 22-го тура чемпионата Германии — 3:0. Дубль оформил Ренато Штеффен. Команда Оливера Гласнера вышла на чистое третье место в таблице бундеслиги. Ее отставание от «Лейпцига» составляет 2 очка, от «Баварии» — 5.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

22-й тур

«Арминия» — «Вольфсбург» — 0:3 (0:1)

Голы: Штеффен, 29 (0:1). Штеффен, 47 (0:2). Арнольд, 54 (0:3).

«Арминия»: Ортега, Бруннер, Лаурсен (Де Медина, 75), Нильссон, Пипер, Влап (Окугава, 60), Притль, Кунце, Клос (Шипплок, 89), Фоглзаммер (Кордова, 60), Доан (Гебауэр, 60).

«Вольфсбург»: Кастелс, Брукс, Мбабу, Паулу Отавиу, Лакруа (Понграчич, 82), Арнольд (Гилавоги, 74), Штеффен (Брекало, 74), Герхардт, Шлагер (Филипп, 74), Баку, Вегхорст (Бялек, 82).

Предупреждения: Брукс, 37. Гилавоги, 80.

Судья: Брих.

19 февраля. Билефельд. Стадион «Шюко-Арена».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2020-2021/

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир