«Вольфсбург» разгромил «Арминию» и вышел на чистое третье место в бундеслиге
«Вольфсбург» на выезде победил «Арминию» в матче 22-го тура чемпионата Германии — 3:0. Дубль оформил Ренато Штеффен. Команда Оливера Гласнера вышла на чистое третье место в таблице бундеслиги. Ее отставание от «Лейпцига» составляет 2 очка, от «Баварии» — 5.
Чемпионат Германии
Бундеслига 1
22-й тур
«Арминия» — «Вольфсбург» — 0:3 (0:1)
Голы: Штеффен, 29 (0:1). Штеффен, 47 (0:2). Арнольд, 54 (0:3).
«Арминия»: Ортега, Бруннер, Лаурсен (Де Медина, 75), Нильссон, Пипер, Влап (Окугава, 60), Притль, Кунце, Клос (Шипплок, 89), Фоглзаммер (Кордова, 60), Доан (Гебауэр, 60).
«Вольфсбург»: Кастелс, Брукс, Мбабу, Паулу Отавиу, Лакруа (Понграчич, 82), Арнольд (Гилавоги, 74), Штеффен (Брекало, 74), Герхардт, Шлагер (Филипп, 74), Баку, Вегхорст (Бялек, 82).
Предупреждения: Брукс, 37. Гилавоги, 80.
Судья: Брих.
19 февраля. Билефельд. Стадион «Шюко-Арена».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2020-2021/
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