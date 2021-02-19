Флик заявил, что Толиссо пропустит не менее трех месяцев
Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал травму полузащитника Корантена Толиссо. 19 февраля стало известно, что у него разрыв сухожилия в левом бедре. Футболист уже перенес операцию.
«Мне очень жаль Коко, — цитирует Флика официальный сайт клуба. — Мы ожидаем, что он пропустит не менее трех месяцев. В последних играх он вновь показал свой класс, и я более чем доволен им. Ему будет предоставлено все необходимое и наша полная поддержка».
26-летний француз в текущем сезоне провел 22 матча за «Баварию» и забил три мяча.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю