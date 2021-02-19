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Флик заявил, что Толиссо пропустит не менее трех месяцев

17:59
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Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал травму полузащитника Корантена Толиссо. 19 февраля стало известно, что у него разрыв сухожилия в левом бедре. Футболист уже перенес операцию.

«Мне очень жаль Коко, — цитирует Флика официальный сайт клуба. — Мы ожидаем, что он пропустит не менее трех месяцев. В последних играх он вновь показал свой класс, и я более чем доволен им. Ему будет предоставлено все необходимое и наша полная поддержка».

26-летний француз в текущем сезоне провел 22 матча за «Баварию» и забил три мяча.

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