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«Бавария» проиграла «Айнтрахту», потеряв очки во втором матче подряд

19:32
&quot;Айнтрахт&quot; - &quot;Бавария&quot; - 2:1. Фото "Бавария"
&quot;Айнтрахт&quot; - &quot;Бавария&quot; - 2:1. Фото "Бавария"
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«Айнтрахт» победил «Баварию» в матче 22-го тура чемпионата Германии — 2:1. Клуб из Франкфурта догнал по очкам идущий вторым «Вольфсбург».

«Бавария» после семи побед теряет очки во второй игре подряд: 15 февраля команда Ханси Флика сыграла вничью с «Арминией».

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

22-й тур

«Айнтрахт» — «Бавария» — 2:1 (2:0)

Голы: Камада, 12 (1:0). Юнес, 31 (2:0). Левандовски, 53 (2:1).

«Айнтрахт»: Трапп, Хасебе, Хинтереггер, Туре, Н`Дика, Тута, Роде (Ильзанкер, 68), Костич, Камада (Цубер, 90+4), Юнес (Баркок, 74), Йович (Ахе, 68).

«Бавария»: Нойер, Боатенг, Алаба, Зюле, Киммих, Коман (Эрнандез, 82), Рока (Горецка, 46), Дэйвис, Шупо-Мотинг (Мусиала, 82), Левандовски, Сане (Хави Мартинес, 90+1).

Предупреждения: Роде, 56. Н`Дика, 90+1.

Судья: Штегеманн.

20 февраля. Франкфурт-на-Майне. Стадион «Коммерцбанк-Арена».

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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