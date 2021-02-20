«Бавария» проиграла «Айнтрахту», потеряв очки во втором матче подряд
«Айнтрахт» победил «Баварию» в матче 22-го тура чемпионата Германии — 2:1. Клуб из Франкфурта догнал по очкам идущий вторым «Вольфсбург».
«Бавария» после семи побед теряет очки во второй игре подряд: 15 февраля команда Ханси Флика сыграла вничью с «Арминией».
Чемпионат Германии
Бундеслига 1
22-й тур
«Айнтрахт» — «Бавария» — 2:1 (2:0)
Голы: Камада, 12 (1:0). Юнес, 31 (2:0). Левандовски, 53 (2:1).
«Айнтрахт»: Трапп, Хасебе, Хинтереггер, Туре, Н`Дика, Тута, Роде (Ильзанкер, 68), Костич, Камада (Цубер, 90+4), Юнес (Баркок, 74), Йович (Ахе, 68).
«Бавария»: Нойер, Боатенг, Алаба, Зюле, Киммих, Коман (Эрнандез, 82), Рока (Горецка, 46), Дэйвис, Шупо-Мотинг (Мусиала, 82), Левандовски, Сане (Хави Мартинес, 90+1).
Предупреждения: Роде, 56. Н`Дика, 90+1.
Судья: Штегеманн.
20 февраля. Франкфурт-на-Майне. Стадион «Коммерцбанк-Арена».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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