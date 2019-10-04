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Алаба выбыл на неопределенный срок

23:05
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У защитника «Баварии» Давида Алабы в результате контрольного обследования выявили трещину в ребре. Игрок получил травмк в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» (7:2).

Сообщается, что футболист выбыл на неопределенный срок.

В текущем сезоне Алаба провел в составе «Баварии» шесть матчей и забил один гол.

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