Алаба выбыл на неопределенный срок

У защитника «Баварии» Давида Алабы в результате контрольного обследования выявили трещину в ребре. Игрок получил травмк в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» (7:2).

Сообщается, что футболист выбыл на неопределенный срок.

В текущем сезоне Алаба провел в составе «Баварии» шесть матчей и забил один гол.