Алаба выбыл на неопределенный срок
23:05
У защитника «Баварии» Давида Алабы в результате контрольного обследования выявили трещину в ребре. Игрок получил травмк в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» (7:2).
Сообщается, что футболист выбыл на неопределенный срок.
В текущем сезоне Алаба провел в составе «Баварии» шесть матчей и забил один гол.
Gute Genesung, @David_Alaba! https://t.co/IMCTyKii5n— FC Bayern M?nchen (@FCBayern) October 4, 2019
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