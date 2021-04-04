Нагельсманн признал поражение «Лейпцига» в борьбе за титул чемпиона Германии с «Баварией»
Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн заявил, что его команда проиграла «Баварии» гонку за титул чемпиона Германии. «Лейпциг» уступил «Баварии» (0:1) в матче 27-го тура первенства.
«Мы пропустили неприятный гол, но играли хорошо. Глубоко прессинговали «Баварию», но не смогли забить. Это уже не первый раз в сезоне, мы должны извлечь урок из этого. Если сезон будет продолжаться, как ожидается, то «Бавария» будет чемпионом. Нам хочется стать вторыми», — приводит Goal слова Нагельсманна.
«Бавария» лидирует в таблице чемпионата Германии с 64 очками после 27 матчей. «Лейпциг» идет на второй строчке с 57 очками в 27 встречах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/bayern-will-be-champions-nagelsmann-concedes-title-after-rb/5qvxh6kxc05h1g525hh9vkkm7
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