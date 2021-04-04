Нагельсманн признал поражение «Лейпцига» в борьбе за титул чемпиона Германии с «Баварией»

Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн заявил, что его команда проиграла «Баварии» гонку за титул чемпиона Германии. «Лейпциг» уступил «Баварии» (0:1) в матче 27-го тура первенства.

«Мы пропустили неприятный гол, но играли хорошо. Глубоко прессинговали «Баварию», но не смогли забить. Это уже не первый раз в сезоне, мы должны извлечь урок из этого. Если сезон будет продолжаться, как ожидается, то «Бавария» будет чемпионом. Нам хочется стать вторыми», — приводит Goal слова Нагельсманна.

«Бавария» лидирует в таблице чемпионата Германии с 64 очками после 27 матчей. «Лейпциг» идет на второй строчке с 57 очками в 27 встречах.