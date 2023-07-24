«Аль-Наср» предложит «Баварии» 40 миллионов евро за Мане

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Нападающий «Баварии» Садио Мане близок к продолжению карьеры в «Аль-Насре», сообщает CBS.

По информации издания, саудовский клуб готов предложить мюнхенской команде 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что 31-летний сенегалец дал согласие на переход в «Аль-Наср».

В сезоне-2022/23 Мане сыграл 38 матчей, забил 12 голов и отдал 6 голевых передач.