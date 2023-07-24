Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок Видео
Игры
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 17:23

«Аль-Наср» предложит «Баварии» 40 миллионов евро за Мане

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нападающий «Баварии» Садио Мане близок к продолжению карьеры в «Аль-Насре», сообщает CBS.

По информации издания, саудовский клуб готов предложить мюнхенской команде 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что 31-летний сенегалец дал согласие на переход в «Аль-Наср».

В сезоне-2022/23 Мане сыграл 38 матчей, забил 12 голов и отдал 6 голевых передач.

Садио Мане
Футбол
ФК Аль-Наср
ФК Бавария
0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Один из лучших легионеров КХЛ решил покинуть «Авангард». Омский клуб ждут смутные времена
Украинские фехтовальщики бойкотируют поединки с россиянами на ЧМ-2023, но рискуют остаться без Олимпиады
Упавшая стена уничтожила четыре автомобиля в Кисловодске
Путин подписал закон о повышении предельного возраста части военных в запасе на пять лет
Войска РФ уничтожили пункт дислокации ВСУ и 46 военных под Херсоном
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Шальке» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Аугсбург»: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Боруссия» М: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Бавария»: чемпионат Германии, 23-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Лейпциг»: чемпионат Германии, 23-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Унион»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Герта»: чемпионат Германии, 21-й тур, видеообзор матча
«Вольфсбург» — «Лейпциг»: чемпионат Германии, видеообзор
«Лейпциг» — «Унион»: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Вердер» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Бохум»: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Вольфсбург» — «Бавария»: чемпионат Германии, видеообзор
«Боруссия» Д — «Фрайбург»: чемпионат Германии, видеообзор
«Байер» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
«Майнц» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Кельн»: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Аугсбург»: чемпионат Германии, видеообзор
«Лейпциг» — «Бавария»: чемпионат Германии, 16-й тур, видеообзор матча
«Шальке» — «Бавария»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
«Вердер» — «Лейпциг»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Штутгарт»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
Бундеслига: 14-й тур, видеообзоры матчей
«Кельн» — «Байер»: чемпионат Германии, 14-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мане — журналистам: «Вы убиваете меня каждый день, а теперь хотите поговорить?»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 0 0 0 0 0-0 0
2
 Боруссия Д 0 0 0 0 0-0 0
3
 РБ Лейпциг 0 0 0 0 0-0 0
4
 Унион Б 0 0 0 0 0-0 0
5
 Фрайбург 0 0 0 0 0-0 0
6
 Байер 0 0 0 0 0-0 0
7
 Айнтрахт Ф 0 0 0 0 0-0 0
8
 Вольфсбург 0 0 0 0 0-0 0
9
 Майнц 0 0 0 0 0-0 0
10
 Боруссия М 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кельн 0 0 0 0 0-0 0
12
 Хоффенхайм 0 0 0 0 0-0 0
13
 Вердер 0 0 0 0 0-0 0
14
 Бохум 0 0 0 0 0-0 0
15
 Аугсбург 0 0 0 0 0-0 0
16
 Штутгарт 0 0 0 0 0-0 0
17
 Хайденхайм 0 0 0 0 0-0 0
18
 Дармштадт 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
18.08 21:30
Вердер – Бавария
 - : -
19.08 16:30
Аугсбург – Боруссия М
 - : -
19.08 16:30
Байер – РБ Лейпциг
 - : -
19.08 16:30
Хоффенхайм – Фрайбург
 - : -
19.08 16:30
Штутгарт – Бохум
 - : -
19.08 16:30
Вольфсбург – Хайденхайм
 - : -
19.08 19:30
Боруссия Д – Кельн
 - : -
20.08 16:30
Унион Б – Майнц
 - : -
20.08 18:30
Айнтрахт Ф – Дармштадт
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости