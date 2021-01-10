Аксель Витсель получил серьезную травму и выбыл на длительный срок

Полузащитник «Боруссии» из Дортмунда Аксель Витцель получил серьезную травму в матче 15-го тура чемпионата Германии с «Лейпцигом» (3:1), сообщает сайт клуба.

Хавбек был заменен на 30-й минуте из-за травмы левой ноги. У него был диагностирован разрыв ахиллова сухожилия. Бельгиец выбыл на длительный срок.

Bittere Nachricht: Der BVB wird in den kommenden Monaten auf Axel #Witsel verzichten m?ssen. Der belgische Nationalspieler hatte sich in Sachsen ohne Fremdeinwirkung die Achillessehne gerissen. Die gesamte BVB-Familie dr?ckt Axel die Daumen f?r eine m?glichst rasche Genesung! ? pic.twitter.com/5P3nK1ADb6 — Borussia Dortmund (@BVB) January 10, 2021

В нынешнем сезоне 31-летний Витцель провел 15 матчей в бундеслиге.