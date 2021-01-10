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Аксель Витсель получил серьезную травму и выбыл на длительный срок

18:43
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Полузащитник «Боруссии» из Дортмунда Аксель Витцель получил серьезную травму в матче 15-го тура чемпионата Германии с «Лейпцигом» (3:1), сообщает сайт клуба.

Хавбек был заменен на 30-й минуте из-за травмы левой ноги. У него был диагностирован разрыв ахиллова сухожилия. Бельгиец выбыл на длительный срок.

В нынешнем сезоне 31-летний Витцель провел 15 матчей в бундеслиге.

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