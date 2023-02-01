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Сегодня, 20:42

Агент Азмуна заявил, что нападающий пока не покинет немецкий «Байер»

Иван Шитик
Корреспондент
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Сердар Азмун.
Фото Global Look Press

Футбольный агент Арманд Дурн заявил, что нападающий Сердар Азмун пока не покинет немецкий «Байер».

28-летний форвард Азмун был в шаге от перехода в «Марсель» в последний день трансферного окна, однако в последний момент сделка сорвалась.

«Почему не состоялся переход в «Марсель»? Сыграл роль финансовый аспект, но также причина и в том, что «Марсель» в последний момент купил другого игрока из Португалии.

Что касается будущего, с «Локомотивом» на предмет трансфера Сердара мы никогда не контактировали. Я понимаю, что тренер «Сочи» может быть заинтересован в Азмуне, но пока он остается в «Байере», — цитирует агента «РБ Спорт».

Срок действующего контракта нападающего с леверкузенским клубом рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 12 миллионов евро.

В текущем сезоне Азмун провел за «Байер» 13 матчей, в которых отметился 2 результативными передачами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-azmuna-poka-serdar-ostaetsya-v-bajere/

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
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  • vprognoze.ru
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Сердар Азмун
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«Бавария» не отпустила защитника Павара в «Интер»
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И В Н П +/- О
1
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2
 Унион Б 18 11 3 4 31-22 36
3
 РБ Лейпциг 18 10 5 3 39-24 35
4
 Боруссия Д 18 11 1 6 33-25 34
5
 Фрайбург 18 10 4 4 29-25 34
6
 Айнтрахт Ф 18 9 5 4 37-26 32
7
 Вольфсбург 18 8 5 5 36-22 29
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 Боруссия М 18 7 4 7 34-29 25
9
 Вердер 18 7 3 8 29-37 24
10
 Байер 18 7 3 8 30-30 24
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 Майнц 18 6 5 7 26-29 23
12
 Кельн 18 5 7 6 29-31 22
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 Хоффенхайм 18 5 4 9 26-31 19
14
 Аугсбург 18 5 3 10 23-33 18
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 Штутгарт 18 3 7 8 22-32 16
16
 Бохум 18 5 1 12 19-44 16
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 - : -
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4.02 17:30
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