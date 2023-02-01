«Лейпциг» победил «Хоффенхайм» и вышел в четвертьфинал Кубка Германии

«Лейпциг» победил «Хоффенхайм» в матче 1/8 финала Кубка Германии со счетом 3:1.

В составе победителей голами отметились полузащитники Эмил Форсберг и Конрад Лаймер, а также форвард Тимо Вернер. За «Шальке» забил нападающий Каспер Дольберг.

Таким образом, «Лейпциг» вышел в 1/4 финала турнира.