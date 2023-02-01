«Бавария» не отпустила защитника Павара в «Интер»

«Интер» пытался приобрести защитника «Баварии» Бенжамена Павара. В последний день трансферного окна миланский клуб направил официальный запрос, но мюнхенцы отклонили его, сообщает L'Equipe.

Ранее спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич заявил, что клуб ведет переговоры о продлении контракта с защитником.

Контракт 26-летнего защитника с мюнхенским клубом действует до конца июня 2024 года. В сезоне-2022/23 Павар забил 4 гола в 23 матчах за «Баварию».

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.