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Агент Азмуна: «Все очень счастливы за Сердара, но на данной стадии предложений нет»

Алина Савинова
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Арманд Дурн, агент нападающего «Байера» Сердара Азмуна, заявил, что о будущем футболиста они подумают летом.

«Все очень счастливы за Сердара, теперь голы находят. На данной стадии другие клубы не проявляют к нему особого интереса, предложений нет. Но главное, чтобы Азмун продолжал в том же духе, о другом мы пока даже не хотим думать. А летом уже посмотрим, что и как», — приводит «РБ Спорт» слова Дурна.

В текущем сезоне Азмун провел в составе «Байера» 22 матча, в которых отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 млн евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-azmuna-vse-schastlivy-za-serdara-no-poka-predlozhenij-net/
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И В Н П +/- О
1
 Бавария 27 17 7 3 77-29 58
2
 Боруссия Д 27 18 2 7 59-36 56
3
 Унион Б 27 15 6 6 42-30 51
4
 РБ Лейпциг 27 14 6 7 50-33 48
5
 Фрайбург 27 13 8 6 39-36 47
6
 Байер 27 13 4 10 51-41 43
7
 Айнтрахт Ф 27 11 8 8 48-40 41
8
 Майнц 27 11 8 8 45-38 41
9
 Вольфсбург 26 10 9 7 46-34 39
10
 Боруссия М 26 8 8 10 40-44 32
11
 Вердер 27 9 5 13 42-52 32
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 Кельн 27 7 10 10 36-45 31
13
 Аугсбург 27 8 5 14 35-50 29
14
 Бохум 26 8 2 16 28-57 26
15
 Хоффенхайм 26 7 4 15 35-46 25
16
 Герта 27 5 7 15 31-50 22
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 Шальке 26 4 9 13 21-48 21
18
 Штутгарт 26 4 8 14 29-45 20
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