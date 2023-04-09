Агент Азмуна: «Все очень счастливы за Сердара, но на данной стадии предложений нет»

Арманд Дурн, агент нападающего «Байера» Сердара Азмуна, заявил, что о будущем футболиста они подумают летом.

«Все очень счастливы за Сердара, теперь голы находят. На данной стадии другие клубы не проявляют к нему особого интереса, предложений нет. Но главное, чтобы Азмун продолжал в том же духе, о другом мы пока даже не хотим думать. А летом уже посмотрим, что и как», — приводит «РБ Спорт» слова Дурна.

В текущем сезоне Азмун провел в составе «Байера» 22 матча, в которых отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 млн евро.