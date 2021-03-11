Агент Алабы опроверг договоренность о переходе игрока в «Барселону»

Агент Пини Захави опроверг информацию о том, что защитник «Баварии» Давид Алаба, договорился о переходе в «Барселону».

В интервью изданию SPOX Захави назвал «полной чушью» и «дезинформацией» слухи об устном соглашении своего клиента с каталонцами.

8 марта журналист Джанлуиджи Лонгари сообщал, что представители футболиста и президент «Барселоны» Жоан Лапорта достигли устной договоренности о переходе Алабы в клуб.

Футболист перешел в «Баварию» в 2008 году. 28-летний Алаба стал девятикратным чемпионом Германии, двукратным победителем Лиги чемпионов, шестикратным обладателем Кубка страны и выиграл клубный чемпионат мира. В этом сезоне австриец провел 23 матча в бундеслиге, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.