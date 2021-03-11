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Нагельсманн может возглавить «Баварию», если Флик уйдет в сборную Германии

12:30
Юлиан Нагельсманн. Фото Reuters
Юлиан Нагельсманн. Фото Reuters
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Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн может возглавить «Баварию», сообщает Bild.

По информации источника, это может произойти в случае, если нынешний тренер мюнхенцев, Ханс Флик возглавит сборную Германии после Евро-2020, когда национальную команду покинет Йоахим Лев.

Нагельсманн возглавляет «Лейпциг» с лета 2019 года. Под его руководством команда дошла до полуфинала Лиги чемпионов-2019/20 и заняла третье место в чемпионате Германии.

Дополнительная информация:

https://www.bild.de/bild-plus/sport/fussball/nationalmannschaft/fc-bayern-darf-hansi-flick-bundestrainer-werden-wenn-er-kommt-75691978,view=conversionToLogin.bild.html

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